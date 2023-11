Warum sagen wir eigentlich noch immer Tonband?

Ein Aufnahmemedium, das längst nicht mehr im Umlauf ist, taucht regelmäßig in Politik und Berichterstattung auf.

Würden wir davon lesen, dass Taylor Swift eine neue Schellackplatte herausgebracht hat, wären wir wohl verwundert. Und auch beim Begriff der Schallplatte schwingt vor allem ein nostalgisches Gefühl mit - die paar Audio-Aficionados sagen wohl eher Vinyl dazu, wenn sie ein Album unbedingt physikalisch ins Regal stellen wollen. Taucht jedoch eine Aufnahme eines Gesprächs auf, reden alle ganz selbstverständlich von einem Tonband.

Ein Tonband, wir rekapitulieren, ist ein magnetisiertes Band, auf dem schon die Beatles in den 1960er Jahren ihre Lieder aufgezeichnet haben. Vielleicht steht auf manchen Dachböden auch noch ein Tonbandgerät herum, auf das man eine Abwickelspule mit einem Band spannen kann. Verschwunden sind diese Geräte spätestens mit der Audio-Cassette (auch Kompaktkassette), bei der die Spulen und das Band schon kompakt vorgefertigt in ein Plastikgehäuse gespannt waren. Immerhin, es war tatsächlich noch ein Tonband, auf dem die Aufzeichnung gespeichert war.

Harddisks, Chips oder Cloud

Mit der Digitialisierung ist die Vorstellung eines Bandes nicht mehr zu halten. Auf Harddisks, USB-Sticks, Chips, verschiedenen anderen elektronischen Speichern oder gar in der Cloud (also auf Harddisks, auf die man über das Internet zugreift) sind die Sounds abgespeichert. Und auch die Aufnahme des Gesprächs von Christian Pilnacek, über das jetzt so viel geredet wird, liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht auf einem Band vor.

Warum sagen wir trotzdem alle Tonband? Gute Frage. Wohl aus demselben Grund, warum wir beim Handy weiter auflegen, um ein Gespräch zu beenden - obwohl wir den Hörer nicht auf die Gabel legen, wie das früher tatsächlich gemacht wurde. Und aus dem gleichen Grund, warum wir als Speichersymbol in Software immer noch eine 3,5-Zoll-Diskette als Icon verwenden. Sagen wir, es ist historisch gewachsen. Und damit auch von all jenen gelernt, die die ursprüngliche alte Technik gar nicht mehr kennen.

Bleibt die Frage: Was könnte man statt Tonband sagen? Nun, wie wäre es mit Aufnahme?