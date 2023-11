Der nächste Kryptostar ist gefallen

Tech. Die Kryptobörse Binance muss in einem Vergleich mit US-Behörden über vier Milliarden Dollar zahlen. Das Unternehmen hat zahlreiche Gesetze gebrochen.

Wien. Zu wenig reguliert, zu lasch im Umgang mit bestehenden Gesetzen und immer mit dem Vorwurf der Zwielichtigkeit konfrontiert. Kritiker scheinen nun wohl in ihren Argumenten bestätigt zu werden: Denn die weltgrößte Kryptobörse Binance wurde in den USA zu einer Zahlung von 4,3 Mrd. Dollar verurteilt. Es handelt sich dabei um den größten Vergleich in der US-amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Auch Firmengründer Changpeng Zhao muss sich zurückziehen. Doch was ist geschehen?

Die US-Behörden haben dem Unternehmen unter anderem die Umgehung von Sanktionen, illegale Finanzierungen und Geldwäsche vorgeworfen. Binance gab nun zu, auf seiner Plattform Transaktionen mit der Hamas und anderen terroristischen Gruppen zugelassen zu haben. Das Unternehmen gestand auch ein, zwischen 2017 und 2022 über hundert Mio. Dollar von einem russischen Darknet-Marktplatz auf Binance Wallets transferiert zu haben.

„Binance wurde zur größten Kryptowährungsbörse der Welt, auch wegen der Verbrechen, die sie begangen hat - jetzt zahlt sie eine der größten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA”, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Auch Finanzministerin Janet Yellen meldete sich zu Wort: „Binance hat in seinem Streben nach Profit die Augen vor seinen gesetzlichen Verpflichtungen verschlossen. Sein vorsätzliches Versagen hat es ermöglicht, dass Geld über seine Plattform an Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder fließt.“

Die US-Behörden ermitteln bereits seit der Gründung von Binance gegen das Unternehmen. Seit langem versuchen zahlreiche Staaten, das Geschäft mit Kryptowährungen zu regulieren. In den vergangenen Jahren hat die US-Börsenaufsicht SEC mehr als 130 Verfahren gegen die Kryptobranche angestrengt. Im Sommer verklagte sie etwa die Handelsplattform Coinbase, weil das Unternehmen Kryptoanlagen zum Handel angeboten hat, die die SEC als Wertpapiere einstufte und diese hätten registriert werden müssen.

Der Mächtigste in der Szene

Auch Firmengründer Zhao bekannte sich schuldig, gegen US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen zu haben. Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zufolge wies Zhao Binance-Mitarbeiter unter anderem an, mit US-Kunden per Telefon zu kommunizieren, um keine Spuren zu hinterlassen. Es sei für ihn emotional nun nicht einfach gewesen, „loszulassen“, erklärte er. Doch habe er Fehler gemacht und müsse die Verantwortung dafür tragen. Zhao, der in der Szene vor allem unter seinen Initialen „CZ“ bekannt ist, wurde zur Zahlung von 50 Millionen Dollar verpflichtet und muss sich für die kommenden drei Jahre vom Unternehmen fernhalten. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Allgemein erwartet wird jedoch eine 18-monatige Haftstrafe.

Mit dem Abgang Zhaos verliert die Kryptoszene nun innerhalb eines Jahres gleich zwei prominente Persönlichkeiten. Im November 2022 schlitterte nämlich der Binance-Konkurrent FTX in die Pleite, ihr Gründer Sam Bankman-Fried wurde in der Zwischenzeit wegen Betrugs schuldig gesprochen, weil er Kundengelder für Geschäfte seines eigenen Hedgefonds abzweigte. Zhao war am Niedergang von FTX nicht ganz unbeteiligt. Binance saß damals auf einem milliardenschweren Betrag an sogenannten FTT-Token, der Münze von FTX. Als Gerüchte die Runde machten, dass FTX Probleme habe, stieß Binance den Token ab, was den Kurs einbrechen ließ. Ein Übernahmeangebot zog man ebenfalls wieder zurück.

Zhao war in der Kryptoszene ein ziemlich mächtiger Mann. Geboren 1977 in China, zog er im Alter von zwölf Jahren nach Kanada. Binance gründete er 2017. Er spielte eine Schlüsselrolle dabei, Kryptowährungen Teil des Mainstreams werden zu lassen. Zeitweise spielten sich fast zwei Drittel des Krypto-Spothandels über Binance ab. Die älteste Kryptowährung, Bitcoin, zeigte sich von den Vorgängen weitgehend unbeeindruckt. Der Kurs sank am Dienstag nach Bekanntwerden des Urteils zwar um über vier Prozent, legte am Mittwoch aber wieder um zwei Prozent zu. (ag./nst)