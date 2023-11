Auf Pariser Ringautobahn gilt demnächst Tempo 50

Die Maßnahme ist Teil eines großen Klimaschutzplans, die französische Hauptstadt möchte mit der Temporeduktion die Umweltverschmutzung eindämmen.

Auf der Pariser Ringautobahn wird die Höchstgeschwindigkeit bald von 70 Kilometern pro Stunde auf Tempo 50 reduziert. Die Maßnahme ist Teil eines großen Klimaschutzplans, den die Stadt Paris am Mittwoch vorgestellt hat. Das Ziel des neuen Tempolimits auf der 35 Kilometer langen Stadtautobahn ist ein drastisches Reduzieren der Umweltverschmutzung, die vom Autoverkehr ausgeht.

Das neue Tempolimit soll nach den Olympischen Spielen in Paris ab September kommenden Jahres gelten. Eine Fahrspur auf der Périphérique genannten Ringautobahn soll dann außerdem für Taxis, Busse und Fahrgemeinschaften reserviert werden.

Eine der am meist befahrenen Straßen Europas

Täglich fahren rund 1,5 Millionen Autos über die Stadtautobahn, was sie zu einer der am meist befahrenen Straßen Europas macht, auf der der Verkehr ohnehin oft stockt. Wie die Stadt Paris mitteilte, liege die Höchstgeschwindigkeit im Schnitt ohnehin nur bei 50 und im Berufsverkehr bei 35 bis 40 Kilometern pro Stunde.

Zum Klimaschutz will die Stadt außerdem 60.000 Parkplätze abschaffen und in Grünflächen verwandeln. 180 Kilometer zusätzlicher Radwege und 130.000 Fahrradstellplätze sollen bis 2026 geschaffen werden. Ab 2024 sollen außerdem Reisebusse mit Touristen aus dem Stadtzentrum verbannt werden. Bustouristen müssen dann am Stadtrand in öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. (APA)