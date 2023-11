Das Comeback des Themas Migration in den Niederlanden

Die Frage der Zuwanderung wird die künftige Regierung der Niederlande intensiv beschäftigen. Viele Kandidaten bei der Parlamentswahl setzen auf strengere Regeln.

In den Niederlanden wurden am Mittwoch die politischen Weichen neu gestellt. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Für dessen 150 Sitze in der Zweiten Kammer waren 26 Parteien mit 1126 Kandidaten angetreten. Die Wahllokale hatten bis 21 Uhr offen, zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe war daher noch kein Resultat vorhanden. Doch eines war schon im Vorfeld klar: Das Thema Migration erlebte bei der Abstimmung ein politisches Comeback.

Sogar die Meteorologen riefen in ihren Wetterberichten in den Nachrichtensendungen die Niederländer auf, zur Wahl zu gehen: „Es wird heute nicht regnen. Also aufs Fahrrad steigen und zum Wahllokal radeln“, sagte einer. Der scheidende Premierminister, Mark Rutte, machte das direkt. Er kam mit dem Fahrrad bei einem Wahlbüro in Den Haag an und gab dort seine Stimme ab. Obwohl ihn jeder kannte, musste auch Rutte seinen Pass und Wahlschein vorlegen.

Harte Verhandlungen

In der rechtsliberalen Volkspartei VVD Ruttes trat die kurdischstämmige Justiz- und Sicherheitsministerin, Dilan Yesilgöz (46), an, um dessen Nachfolgerin zu werden. Rutte hatte 13 Jahre lang mit vier verschiedenen Kabinetten regiert. Frans Timmermans (62) wiederum gab seinen gutbezahlten und steuerbefreiten Job als EU-Vizekommissionspräsident auf und trat mit einem Linksbund aus Grünen (GL) und Arbeitspartei (PvdA) an.