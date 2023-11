Holzmann: Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein wenig in die Vergangenheit gehen. Im Vorjahr entstand der Verlust durch Kursverluste in der Veranlagung der OeNB. Denn dies war das erste Jahr seit 47 Jahren, in dem sämtliche Anlageklassen stark eingebrochen sind. Heuer ist das Defizit durch die Geldpolitik bestimmt. Das hängt damit zusammen, dass wir beginnend mit 2007 zuerst während der internationalen Finanzkrise, danach während der sogenannten Eurokrise und zuletzt während der Pandemie enorme Summen in den Markt gepumpt haben. Grund dafür war bei den ersten beiden Krisen, dass es zu wenig Liquidität gab. Bei der Pandemie wiederum war der Hintergrund, dass man den befürchteten Konjunktureinbruch so verhindern wollte, was zum Teil auch gelungen ist. Das hat allerdings dazu geführt, dass die Bilanzsumme des Eurosystems extrem aufgebläht wurde und die Liquidität nur sehr, sehr langsam abgebaut werden kann.