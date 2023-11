Start-up-Steckbrief: Herzensprojekt Haare

In Zusammenarbeit mit i2b stellen wir regelmäßig Start-ups vor. Dieses mobile Studio verfolgt das Ziel, Menschen mit Haarausfall zu unterstützen.

Die Idee

„Wir wollen Frauen, Männern und Kindern, die unter dem Haarausfall –beispielsweise infolge einer Chemotherapie – leiden, kostengünstig helfen“, sagt CEO Carmen Trapic. Die Initiative biete deshalb kostenlose Beratungsleistungen vor Ort an, um die soziale und psychische Belastung der Haarlosigkeit zu reduzieren. „Wir passen Perücken typgerecht und individuell direkt beim Patienten zu Hause an und rechnen den Großteil der Kosten mit den österreichischen Gesundheitskassen ab.“

Was macht die Idee besonders?

Als mobiles Perückenstudio könne ein Paket angeboten werden, welches vom Erstgespräch über die Anpassung der Perücke, bis hin zur Abrechnung mit den Kassen alle Serviceleistungen beinhalte.

Die größte Hürde?

„Eine der größten Hürden ist es nach wie vor, das Thema Haarausfall und Krebs öffentlich zu behandeln. Leider wird das Thema noch immer tabuisiert, wodurch sich Betroffen ausgegrenzt fühlen und nicht über ihre Probleme reden möchten“, beschreibt Trapic.

Fehler, die Sie nicht mehr machen würden?

Zu lange abzuwarten: „Ich habe die Gründung meines Unternehmens fünf Jahre vor mich hingeschoben“. Diese Zeit hätte die Führungskraft nutzen sollen, um Patienten mehr Wohlbefinden zu ermöglichen.

Anekdoten, die Sie gerne teilen wollen?

„Jeder Kundenbesuch ist für mich und mein Team ein Erlebnis und wunderschön. Leider können wir unsere Kunden nicht heilen, aber dafür sorgen, dass sie sich in der Zeit der Therapie besser fühlen – indem ihr Selbstwertgefühl durch die passende Perücke gesteigert wird. Die daraus resultierende Dankbarkeit in den Augen der Kunden zu sehen ist unbezahlbar“, so die Geschäftsleiterin.

Das nächste Ziel?

Der nächste Schritt sei, auch Patienten in Wien zu betreuen und so das Herzensprojekt zu erweitern.

Kontakt:

Haar la carte

Troyerstr. 90, 9020 Klagenfurt

Carmen Trapic

office@haarlacarte.at

www.haarlacarte.at