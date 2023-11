„Last Christmas“: Es ist wieder erklungen!

Um 20 nach sieben in der Früh war es am Freitag so weit. DAS Weihnachtslied (nach Stille Nacht) ist wieder einmal erklungen. Bei einem heimischen Radiosender fand man, der 24. November sei nicht zu früh dafür. Ich finde, das war okay.

Hui, was ist das da? Hm. Echt? Aaa!!!

Am Freitagmorgen, 20 nach sieben, lag ich im Bett, trank Kaffee und las Zeitung, als durch die halb offene Tür aus dem Wohnzimmer etwas tönte. Dort lief das Radio, man hörte es wegen Wind und Regen draußen kaum. Da vernahm ich undeutlich Glöckchen. Einen bekannten Rhythmus. So ein Klirren. Das Wort „fool“.*

Da fiel es mir wie Sternenstaub und Vanillekipferlzucker von den Augen: „LAST CHRISTMAS“ ist wieder da! Tatsächlich: Bei Radio Vorarlberg, das ich Alemannexilant in NÖ zwecks heimatlicher Erdung via Web höre, haben sie „Last Christmas“ von Wham! gespielt. Diesen Weihnachtssong von 1986, als die Welt noch weniger verkrampft, politkorrekt, klimatisiert und verklebt letztgenerationig war, muss man ja nicht mehr erklären.

Ich hörte nachher, dass die bei Radio V die Hörer zuvor am frühen Morgen aufgefordert hatten anzurufen, ob man an jenem 24. November schon das erste Weihnachtslied spielen solle. Die Leitungen hätten geglüht, hieß es, also zündete man die erste Weihnachtsrakete. In der Wohnung kehrte irgendwie eine fast mystische Stimmung ein. Jehova!

Eines ist sicher: Irgendwann wird Ihnen das Lied auch wieder aus den Ohren hängen wie ein vertrockneter Tannenzweig. Aber jetzt sagen Sie einmal laut vor sich hin: „Last Christmas I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, i’ll give it to someone special.“ (wg)

* Über die inflationäre Verwendung des Wörtchens „fool“, also Narr, Dummerle, Depp, Dillo, Hüo, Schealle etc. in der Popmusik muss man einmal eine eigene Geschichte machen.