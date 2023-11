Blicken wir zunächst einmal auf den Standort Österreich. Das Positive an ihm ist der stabile Rechtsrahmen und sehr gut ausgebildete Menschen. „Made in Österreich“ hat einen hohen Stellenwert. Aber wir haben auch deutliche Nachteile. Das fängt bei den Energiekosten an, die in Europa mittelfristig drei bis fünf Mal so hoch sein werden wie in den USA. Dann haben wir eine sehr langsame Administration. Und ich habe eine immer höhere Regulierungsdichte. In den vergangenen beiden Jahren gab es bereits vergleichsweise hohe Lohnabschlüsse. Ich kann nun nur appellieren, mit Augenmaß und dem Ziel der Standortstärkung in die Verhandlungen zu gehen. Wenn man das Rad überdreht, wird die Industrie handeln.