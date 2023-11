Wie gesund ist ein Saunagang wirklich?

In der Sauna nimmt man ab, stärkt sein Immunsystem, tut Herz und Kreislauf etwas Gutes. Je heißer, desto besser, je öfter, desto gesünder. Was ist wirklich dran an den Saunamythen?

Es ist ungemütlich und kalt – im Freien. Hier drinnen zeigt das Thermometer 90 Grad. Nackte Körper, an denen der Schweiß nur so herunterrinnt. Jemand wachelt mit dem Handtuch, schwingt es im Kreis, verteilt die heiße Luft in der Kabine. Die qualvoll schöne Hitze nach einem heftigen Aufguss, das Gefühl danach: Wir sind tiefenentspannt, zugleich voller Energie. Wir zelebrieren es seit Tausenden von Jahren, das Saunieren. Die Finnen zumindest. Auch wir lieben es. Die kurze Auszeit in diesem überhitzten Raum tut uns gut. Wir schwitzen uns gesund, so wird es uns jedenfalls gesagt. Und auch schlank. Angeblich. Kann das stimmen? Sechs Mythen im Faktencheck.

„Stärkt das Immunsystem“

Der regelmäßige Saunabesuch stärkt die Abwehrkräfte, heißt es. „Das stimmt“, sagt Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner am Zentrum für Public Health an der Med-Uni Wien. Er senkt demnach die Häufigkeit von Infektionen, speziell was grippale Infekte und Erkältungserkrankungen betrifft. Er hat positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System, reguliert die Durchblutung der Haut, trainiert unser Blutgefäßsystem. Er optimiert unseren Temperaturhaushalt, „er stärkt auf jeden Fall unser Immunsystem“. Aber können Saunabesuche das Leben verlängern, wie oft behauptet wird? „Das kann ich nicht wissenschaftlich bestätigen“, so der Mediziner. Man fördert das Immunsystem, weil man es einem neuen Reiz aussetzt, so auch Robert Fritz, Medizinischer Leiter des Zentrums für Gesundheit, Sportmedizin & Training. „Wir lenken den Körper aus seiner Mittellage, dem Normalzustand, heraus. Sonst ist er immer in den gewohnten Temperaturen, kriegt keine Belastungen außer den täglichen Stress.“ Lässt man ihn dann auch entsprechend davon erholen, ist das gut für die Durchblutung, die Zellerneuerung, löst Verspannungen und fördert die Muskelregeneration, weshalb die Sauna auch bei Sportlern beliebt ist.

„Eine Bazillenschleuder“