DIHK-Präsident - Teilzeitkräfte sollen Arbeitszeiten erhöhen

Teilzeitkräfte sollen ihre Stunden aufstocken. Damit könnten Unternehmen dem Fachkräftemangel entgegenwirken. „Das würde sehr helfen“, sagt der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer.

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, hat Teilzeitbeschäftigte aufgefordert, ihre wöchentliche Arbeitszeit zu erhöhen. Damit könne dem Fachkräftemangel begegnet werden, sagte Adrian den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. „Wenn viele Teilzeitkräfte einige Stunden mehr pro Woche arbeiten könnten, dann würde das sehr helfen“, sagte er demnach.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müsse weiter verbessert werden, damit Eltern in Teilzeit ihre Arbeitszeit ausweiten könnten. Adrian begründete seine Forderung mit dem Hinweis auf höhere Arbeitszeiten in der Schweiz. „Die Schweizer beispielsweise arbeiten im Schnitt fast 90 Stunden mehr im Jahr als wir in Deutschland, im direkten Vergleich einer Vollzeitstelle sind es sogar gut 230 Stunden mehr. Damit erwirtschaften sie aber auch höhere persönliche Einkommen und einen höheren Wohlstand“, sagte der DIHK-Präsident dem Vorabbericht zufolge.

Eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich lehne er bei der Werbung um Personal nicht grundsätzlich ab, doch dieses Arbeitszeitmodell werde nicht in jedes Unternehmen passen. Die Verbraucher wünschten sich Dienstleistungen an fünf oder besser noch sechs Tagen die Woche. Das wäre mit diesem Arbeitszeitmodell nicht machbar. „Grundsätzlich verschärfen wir den Fachkräftemangel und die damit verbundenen Lücken in unserer Volkswirtschaft, wenn wir alle weniger arbeiten“, sagte Adrian weiterhin. (Reuters)