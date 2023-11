Israel im kollektiven Trauma: „Das ist der Krieg unserer Generation“

Grauen in Nahost

Das Hamas-Massaker hat Israel tief verwundet. Das Land bangt um die Geiseln in Gaza und ist entschlossen, die Hamas auszuschalten. Doch das Zeitfenster schließt sich. Eine Reportage.

Omer Wenkert fehlt. Seit 7. Oktober vermisst ihn seine Familie. Seit Wochen kommen seine Freunde zur Plaza vor dem Kunstmuseum in Tel Aviv. Jeden Tag. Eine lange Sabbat-Tafel erinnert an die Geiseln im Gazastreifen. Der Tisch ist reichlich gedeckt — mit Tellern, Besteck, Weingläsern und Kinderbechern. Doch 240 Sessel sind frei. Ein Sessel für jeden Menschen, den die Hamas aus Israel entführt hat.

Am Freitag hat die Terrororganisation im Zuge einer Feuerpause 13 israelische Frauen und Kinder freigelassen, weitere sollen folgen, insgesamt 50 in einer ersten Tranche. Auch für zehn thailändische Geiseln und einen Philippiner ist die Pein zu Ende. Die anderen aber bleiben vorerst in den Fängen der radikalen Islamisten.

Die Sabbat-Festtafel mit 240 Sesseln in Tel Aviv. Imago / Debbie Hill

Romy und Aviv halten ein Schild hoch, auf denen ihr Freund Omer Wenkert abgebildet ist. Sie sind 22 Jahre alt. Genau wie er. Sie kennen einander, seit sie kleine Schulkinder waren. Sie haben zusammen gelacht und gefeiert, einander unterstützt und zugehört. Eine Clique, die durch dick und dünn gegangen ist in dem kleinen Städtchen Gedera südlich von Tel Aviv.