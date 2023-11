Wenn Investments doch nicht so nachhaltig sind

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Der Nachhaltigkeitstrend scheint seinen Zenit erreicht zu haben. • IMAGO/Manngold

Die Zahl an „nachhaltigen“ US-Fonds ist im dritten Quartal erstmals gesunken, zudem fließt seit Monaten weniger Geld in die Branche. Ein Grund ist die schlechte Leistung, aber auch die Politik spielt eine Rolle.

2021 war in den USA das Jahr der nachhaltigen Investments, so viel steht fest. Unter Führung der Demokraten, die bei den Wahlen 2020 das Weiße Haus und beide Kongresskammern gewonnen hatten, verfolgte Washington eine Agenda um die Themen Klima und die Umwelt. Die Politik machte dabei auch vor der Wall Street nicht halt. Mehr oder weniger direkt wurden Anleger dazu aufgefordert, Geld in Richtung klimafreundlicher Firmen und Fonds fließen zu lassen. Vorweg: Es ist nicht einfach, verlässliche Zahlen zu dem Thema ESG-Investments zu finden.

Zu schwammig ist der Begriff, der für „Environmental, Social und Governance“ steht, also in etwa Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Verkürzt hat sich das Wort „Nachhaltigkeit“ eingebürgert. Was genau dazu zählt, bleibt umstritten. So können sich verschiedene Gruppen je nach Interessenlage die Zahlen richten. Verlässliches Datenmaterial bieten am ehesten die Analysten von Morningstar mit Sitz in Chicago. Sie hüten sich davor zu definieren, was als ESG-Investment zählt. Stattdessen analysieren sie den Trend anhand der Eigendefinition von Investmentfonds. Demnach flossen im Jahr 2021 pro Quartal mehr als 15 Milliarden Dollar in die damals junge Branche, deren Gesamtvolumen sich Ende 2021 auf 358 Milliarden Dollar belief.

Die Erträge waren solide, und Investoren sprangen auf, auch weil die Regierung von Joe Biden eine Klima- und Umweltinitiative ankündigte. Zwei Jahre später hat sich Ernüchterung breitgemacht. Erstmals ist im dritten Quartal die Zahl an „nachhaltigen“ Investmentfonds gesunken. Finanzriesen wie Blackrock oder Columbia Threadneedle nahmen ESG-Fonds vom Markt, andere haben den Fokus auf die Nachhaltigkeit gestrichen und konzentrieren sich ausschließlich auf die Performance.

Zahl an grünen Fonds sinkt