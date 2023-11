Signas Flucht nach vorn

Der Immobilienkonzern wankt bedrohlich. Eine Insolvenz wird immer wahrscheinlicher. In den kommenden Tagen entscheidet sich, in welcher Form das Unternehmen weiter bestehen wird.

Wien. Das „Signa-Monopoly“ wurde erst im Jahre 2021 vom Tiroler Immobilienkonzern selbst herausgegeben. Es ist eine ganz eigene Welt, die sich da auf dem Spielbrett offenbart: Das Gebäude, das die höchste Miete einbringt, ist dort das Chrysler Building in New York, gefolgt vom Elbtower in Hamburg und dem KaDeWe. Die Realität ist freilich eine andere: Im New Yorker Hochhaus steht viel leer, auf der Hamburger Baustelle ruhen die Maschinen und das KaDeWe gehört zur Hälfte einem thailändischen Investor. Im echten Leben gibt es auch keine Dividenden.

Im Jahr 2022 verbuchte die Signa Holding einen Verlust von einer halben Mrd. Euro. Gleichzeitig stiegen die Verbindlichkeiten auf 1,996 Mrd. Euro. Die Holding hat zwar laufende Kosten z. B. für viele gutbezahlte Mitarbeiter, jedoch selbst keine direkten Einkommen. Es handelt sich um einen leeren Mantel, der von seinen Beteiligungen am Leben erhalten wird. Die zwei wichtigsten Unternehmen hierbei sind die Immobiliensparten Signa Prime und Signa Development. Andere Bereiche wie die Medienbeteiligung u. a. an der „Krone“ oder das Handelsgeschäft waren keine Gewinnbringer.

Seit geraumer Zeit geht die Rechnung also nicht mehr auf. Denn René Benkos Immobilienfirmen sind mit ihren risikoreichen Geschäften erheblich unter Druck geraten. Eine Melange aus hohen Baukosten, steigenden Kreditzinsen und langem Herunterspielen der Geldnot dürfte nun unausweichlich zu einer letzten Konsequenz führen: Insolvenz.

Schon zuvor hatte die Handelstochter Signa Sports Insolvenz gemeldet, am Freitag folgte die Konkursmeldung der deutschen Signa-Prime-Tochter Signa Real Estate Management Germany. Letztes dürfte die Aktionäre überrascht haben. Doch Timo Herzberg, Vorstandsvorsitzender von Signa Prime und Signa Development, fürchtete wohl die juristischen Konsequenzen einer Insolvenzverschleppung. Die GmbH agierte bisher als Dienstleister und steuerte die deutschen Immobilienprojekte, ohne selbst Liegenschaften zu halten. Auch hier fallen laufende Kosten für mehr als 100 Mitarbeiter an, deren Gehälter nun bis zu drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert wird. Vorläufiger Masseverwalter ist Torsten Martini.

US-Hedgefonds will schnelles Geld

Natürlich könnten künftig noch weitere kleinere Signa-Töchter folgen. Wahrscheinlicher ist es, dass die großen drei – Signa Holding, Signa Prime und Signa Development – Insolvenz anmelden. Sind diese Unternehmen zahlungsunfähig, müssen sie einen Antrag beim Landesgericht Innsbruck einreichen. Auch das Handelsgericht in Wien habe sich schon in Bereitschaft versetzt. Eine Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht mehr in der Lage ist, alle seine fälligen Schulden zu bezahlen und er auch keine Aussicht mehr hat, sich die erforderlichen Zahlungsmittel zu beschaffen.

Von den Holding-Investoren – darunter Fressnapf Luxembourg, der Schweizer Manager Ernst Tanner sowie die Haselsteiner Familien-Privatstiftung – weigerten sich alle, Geld nachzuschießen. Auch bei Investoren wie Mubadala Investment, der staatlichen Gesellschaft aus Abu Dhabi, dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF und dem Vermögensverwalter Attestor Capital war Benko bei seiner Geldsuche abgeblitzt.

Einziger Interessent ist laut „Spiegel“ und „News“ der US-Hedgefonds Elliott Investment Management. Der dürfte aber allein Interesse an Signa Prime haben - das Signa-Herzstück mit Objekten wie das Park Hyatt und dem Elbtower. Der Hedgefonds gilt als ein aktivistischer Akteur und wird sich seine finanzielle Aushilfe kräftig prämieren lassen.

Um ans schnelle Geld zu kommen, machte der Investor schon bei Thyssenkrupp, SAP, Gea, Bayer und Fresenius Radau. Immer befand Elliott die Aktie für unterbewertet und drängte die Führungsetagen zum Handeln. Den Spielraum, den Benko bisher gewohnt war, dürfte damit passé sein. Dieser Investortypus könnte aber auch ein Katalysator sein, der den Umbruch bringt. Bei dieser Lösung wäre die Signa Prime, das einzige Unternehmen, das aus dem riesigen Netz überlebt.

Insolvenz in Eigenverwaltung

Logisch wäre ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Hierbei ist der Schuldner befugt, sein Unternehmen selbst weiterzuführen. Nur für bestimmte Tätigkeiten benötigt er die Zustimmung des Insolvenzverwalters. Dafür muss er den Gläubigern eine Quote von mindestens 30 Prozent innerhalb von zwei Jahren anbieten. Die endgültige Quote wird im Verlaufe des Verfahrens festgelegt. Nach Erfüllung des Sanierungsplans erlöschen die Restschulden.

Eine Ereigniskarte für eine Insolvenz gibt es beim Monopoly nicht. Nur: „Mache Urlaub im Chalet N. Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los. Ziehe nicht 200 ein.“