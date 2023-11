Patienten sollen nicht mehr 80 Prozent des Kassentarifs rückerstattet bekommen, sondern die volle Summe. Diese Forderung sei unter anderem wegen der schlechter werdenden medizinischen Versorgung im niedergelassenen Bereich gesetzlich gedeckt.

Von der im Zuge des Finanzausgleichs beschlossenen Gesundheitsreform sind auch die rund 11.300 Wahlärzte in Österreich betroffen. Sie müssen sich bis Ende 2025 an das E-Card-System anbinden und an der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA teilnehmen. Dadurch soll unter anderem deren sogenannte Versorgungswirksamkeit sichtbar werden. Tatsächlich liegen bis heute keine belastbaren Daten darüber vor, welche Rolle sie im Gesundheitssystem wirklich spielen – fest steht nur, dass ohne sie die Versorgung im niedergelassenen Bereich glatt zusammenbrechen würde.