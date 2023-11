„Wir müssen Frieden mit den Palästinensern schließen“

Tzipi Livni: Ich war zu Sukkot (Laubhüttenfest; Anm.) mit meiner Familie in Mailand und sollte in der Früh zu einem Treffen nach Kopenhagen fliegen. Mein Gepäck war bereits im Flugzeug, als mich die Nachricht erreichte, dass mein guter Freund, Bürgermeister Ofir Lipstein beim Versuch getötet worden ist, seine Gemeinde im Kibbuz Kfar Aza an der Grenze zum Gazastreifen gegen die Hamas-Terroristen zu verteidigen. Ich entschied mich noch am Gate, nach Israel zurückzufliegen. Dort erkannte sofort: Nichts mehr ist so wie es war.