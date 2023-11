EU streitet wieder über Schulden

Stabilitätspakt. Die deutsche Budgetkrise rückt das Problem der hohen Verschuldung fast aller EU-Mitglieder in den Vordergrund. 2024 werden die Defizitregeln wieder gelten.

Brüssel. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Am Montag erklärte der frühere griechische Energie- und Umweltminister, Panagiotis Lafzanis, in der „Bild-Zeitung“, Deutschland habe nur zwei Optionen, um sich aus der selbst verursachten finanzpolitischen Lähmung durch die Schuldenbremse zu befreien. Entweder müsse die „Regierung sowohl den Bürgern als auch den Unternehmen Notsteuern auferlegen“, sagte Lafzanis, der 2015, also auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise, für die linke Partei Syriza in der Regierung saß. Oder aber, es gebe den „Verkauf öffentlicher Vermögenswerte wie Inseln, um schnell große Summen aufzubringen.“ Sprich: Sylt und Helgoland versilbern, um flüssig zu bleiben. Ansonsten müssten die Deutschen „sich unter die Aufsicht der Troika begeben. Dann werden sie gezwungen.“