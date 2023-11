Gesundheitszustand hindert Papst an der Reise zum Weltklimagipfel

Aus gesundheitlichen Gründe kann Papst Franziskus nicht an der Weltklimakonferenz in Dubai teilnehmen. Seine Ärzte raten ihm von der Reise ab.

Obwohl sich beim 86-jährigen Kirchenoberhaupt der gesundheitliche Zustand hinsichtlich der Grippe und einer Entzündung der Atemwege verbessert habe, hätten die Ärzte den Papst gebeten, die Reise nicht anzutreten, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni gemäß Kathpress am Dienstagabend mit. Der Papst habe diese Anfrage der Mediziner mit großem Bedauern angenommen, die Reise sei nun abgesagt.

Am Samstag war ein Infekt in der Lunge des Papstes bekannt geworden. Eine Lungenentzündung konnte laut Vatikan bei einer CT-Untersuchung ausgeschlossen werden. Der 86-Jährige wurde intravenös mit Antibiotika behandelt.

30 bilaterale Treffen am Rande der COP28 abgesagt

Von diesem Freitag bis Sonntag wollte Franziskus als erster Papst zu einer Weltklimakonferenz reisen. Dort wollte das katholische Kirchenoberhaupt eine Ansprache halten und etwa 30 bilaterale Treffen am Rande der COP28 absolvieren. Franziskus sollte zudem einen interreligiösen Pavillon auf dem Konferenzareal eröffnen.

Der Papst traf sich am Dienstag mit spanischen Bischöfen, die den Vatikan besuchten, und wird seine wöchentliche Generalaudienz am Mittwoch in der Audienzhalle Paul VI. halten. Ebenfalls am Dienstag veröffentlichte der Vatikan einen Zeitplan für die päpstlichen Aktivitäten in der Weihnachtszeit. (APA)