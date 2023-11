Die Trauerfeier von Rosalynn Carter, zu der alle First Ladys zusammenkamen, brachte den Beweis: Donald Trumps Ehefrau ist am Leben - und sie trat kurz aus seinem Schatten.

Wenn es eine gute Nachricht von der Trauerfeier für Rosalynn Carter in Atlanta gibt – außer der, dass Bill Clinton rank und schlank und wohlauf ist –, dann wohl die: Melania Trump lebt! Die frühere First Lady war an der Seite von Michelle Obama, Laura Bush und Hillary Clinton – fast wie im Gänsemarsch – in der Methodistenkirche erschienen, um einer ihrer Vorgängerinnen die letzte Ehre zu erweisen. Auch wenn sich das medienscheue Ex-Model aus Slowenien in dieser Umgebung unwohl gefühlt haben mag, war es doch eine Überraschung, dass es sich überhaupt blicken ließ.

Seit dem Auszug aus dem Weißen Haus war von Melania Trump nicht viel zu hören und sehen gewesen, im Gegensatz zu ihrem Mann. Donald Trump nimmt so viel Raum und Rampenlicht ein, dass für ein Leben an seiner Seite nur der Schatten übrig bleibt – was oft das Schicksal der First Ladys ist. Obwohl die meisten dann doch ein Eigenleben entwickeln – allen voran Hillary.

Melania ist indes wieder zur Sphinx von Mar-a-Lago mutiert. Viele haben sich gefragt, wie es ihr gehen mag und was sie so treibt im goldenen Käfig. Spaßvögel hatten sogar eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Es kann Entwarnung gegeben werden. Mehr noch: Ein Comeback im Weißen Haus ist keineswegs ausgeschlossen – was nicht nur für sie definitiv eine schlechte Nachricht wäre.

