An den Finanzmärkten haben wir einen der besten November hinter uns

Der November ist geschlagen. Selten hat sich die Börse im vorletzten Monat eines Jahres so gut entwickelt, wie heuer.

An den Börsen stehen die Bullen in den Startlöchern. Denn in den vergangenen vier Wochen sind die wichtigsten Leitindizes der Welt teils im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Im Frankfurter DAX lag das Plus bei rund zehn Prozent, ebenso wie im Dow Jones und im breiten US-Index S&P 500. Zwar wären die meisten Indizes seit Jahresbeginn auch ohne diese November-Rallye im Plus gewesen. Der Anstieg wäre an vielen Börsen aber nur halb so hoch ausgefallen, wenn überhaupt. Die Performance der Märkte im vorletzten Monat des Jahres darf jedenfalls als außergewöhnlich betrachtet werden. Der S&P ist nämlich inzwischen nur noch fünf Prozent von seinem Allzeithoch entfernt.

Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre kam der breite amerikanische S&P 500 im November nur auf einen Anstieg von etwas über drei Prozent. Seinen besten November in den vergangenen zehn Jahren legte der Index im Jahr 2020 hin, seinen schlechtesten November hatte er auf 10-Jahres-Sicht ein Jahr danach. Seit 1928 schaffte es der Index keine zehn Mal, sich so gut zu entwickeln, wie heuer.