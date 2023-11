Die Langlauf-Saison ist eröffnet

Seit dieser Woche sind die Loipen in der Erzberger Ramsau gespurt, wie auch die Göllerloipen am Gscheid im Nordischen Zentrum St. Aegyd. Überraschend früh. Und ein bisschen früher als in anderen Langlaufzentren in erreichbarer Nähe Wiens.

Wozu braucht man Wegweiser, wenn es ohnehin überall schön ist? In der Erzberger Ramsau, wo seit Montag alle Loipen klassisch und für Skating gespurt sind, herrschen überraschend früh hervorragende Bedingungen. Verlaufen ist in dem Hochtal ausgeschlossen, die Orientierung immer einfach. Man kann einfach drauflos laufen.

Die Erzberger Ramsau, im Bezirk Leoben gelegen und von der südlichen Stadtgrenze Wiens mit dem Auto in zweieinviertel Stunden erreichbar, ist nicht zu verwechseln mit der Ramsau am Dachstein, dem wesentlich bekannteren nordischen Zentrum im Bezirk Liezen. Das „Nordische Ausbildungszentrum“ (NAZ Erzberg) bietet zusätzlich zur gewöhnlichen Schule und den Loipen auch Sprungschanzen und eine Biathlonanlage. Für acht Euro sind aber Gäste von auswärts ebenso am Start.

Die Loipen verlaufen überwiegend flach auf dem Talboden, der auf zirka 1050 Meter Seehöhe liegt; bloß am südöstlichen Wendepunkt geht es ordentlich steil in den Wald hinein. Dort sind die einzigen beiden Stellen, an denen der erdige Boden die Schneedecke ein wenig unterbricht, aber es dürfte ja noch weiterer Schnee fallen.

Ebenfalls gute Bedingungen melden auch die Göllerloipen am Gscheid im Nordischen Zentrum St. Aegyd, nur etwa eineinhalb Stunden von der südlichen Stadtgrenze der Bundeshauptstadt entfernt. Die anderen Langlauf-Hotspots, die von Wien aus noch halbwegs sinnvoll über einen Tag erreichbar sind, arbeiten deshalb auch schon emsig an ihren Loipen. Für das kommende Wochenende haben die Wechsel-Panorama-Loipen (Niederösterreich) und die Joglland-Loipe (Steiermark) den Saisonstart angekündigt. Die Loipen im Böhmerwald (Oberösterreich) sind bereits in Betrieb, aber von Wien weiter entfernt, wie auch die Ramsau am Dachstein, die ebenfalls schon den Langlaufbegeisterten zur Verfügung steht.

Die Lopen verlaufen überwiegend flach durch das Hochtal Benedikt Kommenda

Zurück in die Erzberger Ramsau: Die Schilder, mit denen die Loipen bezeichnet werden, sollen noch folgen.