„Ich hab getestet, ich bin eh negativ“ – „Bleib trotzdem daheim!“

Hauptsache kein Corona? Wer hustet und schnupft soll trotzdem nicht in die Arbeit gehen. Bitte!

„Ich hab getestet, ich bin eh negativ“, sagt die Kollegin, packt ihr Taschentuch aus, schnäuzt sich voller Inbrunst und demonstriert dann beim Husten, wie beleidigte Bronchien klingen. Warum sie trotzdem in die Arbeit gekommen ist? „Ich hab heute so viele Termine.“

Was haben wir eigentlich aus der Pandemie mitgenommen? Offenbar nicht allzu viel, wenn man in den Habitus zurückgekehrt ist, wie er vor Corona üblich war. Sich trotz laufender Nase & Co. in die Arbeit schleppen – auf die Gefahr hin, dass man sich selbst dabei nichts Gutes tut und womöglich auch noch Kolleginnen und Kollegen ansteckt. Und nein, „es ist eh nicht Corona“ gilt nicht. Denn auch keinen anderen Infekt sollte man auf diese Art – zwischen fahrlässig und mutwillig – unter die Leute bringen.

Wer krank ist, soll daheim bleiben. Wenn man sich gut genug fühlt und es möglich ist, soll es halt Home-Office sein. Aber wer hustet, schnupft oder sich sonst irgendwie krank fühlt, hat in einem Büro nichts verloren. Die Kolleginnen und Kollegen werden es danken.