Ebcont-CEO Machacek: „Wie in einem KMU mit Start-up-Mentalität“

Leopold Machacek setzt auf das Motto: „Entwickle dir selbst eine Rolle bei uns." • Clemens Fabry

Leopold Machacek dufte 2012 Ebcont Communications, eine Tochter der Unternehmensgruppe, aufbauen. Zuvor hatte er mit der IT-Branche nur peripher zu tun.

Im Teenageralter begann sie, die Karriere von Leopold Machacek. Damals habe ihn sein Cousin, der im Wiener Zentrum in akademischen Kreisen aufwuchs, maßgeblich geprägt. So entschied er sich als eines von acht Kindern, die ihr Zuhause im Weinviertel hatten, zu studieren. Betriebswirtschaftslehre sollte es werden, an der WU. Denn eines, das stand für die zwei Cousins außer Zweifel, war apodiktisch: „Wir wollten bis ins Management hinauf.“ Dieses Ziel erreichte er bereits vor seinem Einstieg bei Ebcont. Denn dazumal war er noch als Marketer bei Bacardi-Martini tätig. Erst nach elf Jahren entschied er sich dazu, dem Ruf seines Studienkollegen Johannes Litschauer zu folgen.