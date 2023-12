Kommt der Schuldschein-Markt aus der Krise?

Der Markt wurde in diesem Jahr durch die finanziellen Probleme einiger Schuldner etwa aus dem Immobiliensektor belastet. Nächstes Jahr erwarten Experten eine Marktbelebung.

Frankfurt. Der Schuldscheinmarkt in Europa hat ein hartes Jahr hinter sich. Schuldscheine sind Schuldverschreibungen wie Anleihen, nur dass sie nicht an der Börse gehandelt werden. Heuer sind die Emissionen gegenüber 2022 um etwa ein Drittel zurückgegangen, während die Zahl der Emittenten laut Bloomberg-Daten von 143 auf 106 gesunken ist. Kein einziges Immobilienunternehmen hat einen Schuldschein ausgegeben – im Jahr 2022 waren es noch 18, etwa Vonovia, CPI Property und die schwedische SBB. Die SBB kämpft in letzter Zeit mit großen Refinanzierungsproblemen, während die CPI Property ins Visier des Leerverkäufers Muddy Waters geraten ist.