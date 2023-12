Die ultrarechte Achse und die Ratlosigkeit

Wie umgehen mit Rechtspopulisten nach einem Wahlerfolg? Ausgrenzung hat sich bisher nicht bewährt, Koalitionen erweisen sich als schwierig.

In Feierlaune treffen am morgigen Sonntag in Florenz die Vertreter von 14 europäischen Rechtspopulistenparteien zusammen. Unter dem Motto „Identität und Demokratie“ sollen künftige Allianzen in Hinblick auf die EU-Wahlen im Juni geschmiedet werden. Gastgeber ist Italiens Vizepremier, Matteo Salvini, Reden sind unter anderem von AfD-Chef Tino Chrupalla vorgesehen.