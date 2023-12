Lernen die Banken wirklich nie aus Pleiten?

Die Signa-Pleite oder: Wie man aus fiktiven Gewinnen gutes Geld macht.

Im Fall der bisher größten Pleite der Zweiten Republik, jener der Signa-Holding, wird jetzt, ganz typisch für das Land, viel auf Nebenschauplätze geleuchtet: Darf ein ehemaliger SPÖ-Bundeskanzler in Diensten eines ­Superkapitalisten Millionen für „Beratungsleistungen“ scheffeln, darf ein Ex-ÖVP-Kanzler, der dem Immo­bilienunternehmer schon während seiner Amtszeit so manche Gefälligkeit erwiesen hat, von ebendiesem ­Unternehmer anschließend Honorare kassieren und so weiter und so fort.