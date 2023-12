Jasmin Schreiber: Orte, wo es nur Frauen gibt

Detailverliebte Biologin: Die Kapitel in „Endling“ sind nach Tieren benannt – und jedes von ihnen kommt auch vor.

Detailverliebte Biologin: Die Kapitel in „Endling“ sind nach Tieren benannt – und jedes von ihnen kommt auch vor. Jasmin Schreiber

In ihrem dritten Roman schickt Jasmin Schreiber in einer nicht so fernen dystopischen Zukunft eine kleine Gruppe auf eine Expedition. Quasi nebenbei lernt man dabei Interessantes aus der Biologie.

Es ist eine düstere Zeit. Europa zerfällt zunehmend. In vielen Ländern sind populistische Regierungen an der Macht. Viele gesellschaftliche Fortschritte und Rechte wurden zurückgenommen oder wackeln. Vieles, etwa Beratung über Verhütung oder Abtreibung, findet nur mehr im Verborgenen statt. Und als wäre all das noch nicht genug: Umweltverschmutzung und Klimawandel haben dazu geführt, dass viele Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sind.

Es ist eine düstere Zeit auch für Zoe. Die Biologin grübelt über Daten, warum Arten wie das Taubenschwänzchen ganz plötzlich völlig verschwunden sind. Und muss gerade erfahren, dass es mit ihrer Doktorandenstelle wieder nichts wird. Da kommt ein Anruf ihrer Mutter gar nicht so ungelegen.