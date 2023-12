„Wir schauen uns beim Scheitern zu“

Den täglichen Taktschlag kann die interessierte Menschheit seit März 1958 hören, was da in der Atmosphäre abläuft, ist allerdings viel länger bekannt. Nachdem im 19. Jahrhundert immer wieder Wissenschaftler den Zusammenhang mit rauchenden Schornsteinen und dem Gehalt von Kohlendioxid hergestellt haben, hat kurz vor der Wende ins 20. Jahrhundert der Schwede Svante Arrhenius 1896 als Erster die These formuliert, dass es einen vom Menschen gemachten Treibhauseffekt gibt: je mehr CO 2 , desto wärmer wird die Atmosphäre. Die These von damals ist die Gewissheit von heute. Seit März 1958 liefert die Messstation auf dem Mauna Loa, einem Vulkan auf Hawaii, die Daten. Begonnen hat die Messreihe damals mit 315 parts per million (ppm). Für die Zeit davor weiß die Wissenschaft aus eingeschlossenen Luftbläschen in Eisbohrkernen den CO 2 -Gehalt recht genau zu bestimmen, nämlich bei 290 bis 295 ppm (im Jahr 1850). Seither steigen die Werte und die Zunahme beschleunigt sich, und das immer stärker. Der bisher höchste Wert ist heuer mit 422,43 ppm gemessen worden, am 17. November 2023.

Kohlendioxid fällt beim Treibhauseffekt am stärksten ins Gewicht. Dies deshalb, weil davon die größten Mengen in die Atmosphäre abgegeben werden. CO 2 hat eine Verweildauer von 120 Jahren. Distickstoffmonoxid (N 2 O), besser bekannt als „Lachgas“, hat eine Verweildauer von 150 Jahren, aber (über einen Zeitraum von 20 Jahren) das 270-fache Treibhauspotenzial (im Vergleich zu CO 2 ) und auf 100 Jahre das 290-fache. Methan (CH 4 ) bleibt nur zehn Jahre in der Atmosphäre und hat auf 20 Jahre die 63-fache Treibhauswirkung und auf 100 Jahre die 21-fache. Der Einfachheit halber wird das Treibhauspotenzial in CO 2 -Äquivalent angegeben – außer Streit zu stellen ist dabei nur der Zeitraum; erst dann sind Daten aussagekräftig.