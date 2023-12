Mühleisen hört nach 2,5 Jahren als Agrana-CEO auf

Agrana-Finanzvorstand Stephan Büttner wird ab 1. Jänner auch Firmenchef. Mühleisen hat seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert.

Nach zweieinhalb Jahren hört Markus Mühleisen als Chef des börsennotierten Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana bereits wieder auf. Mühleisen habe „auf eigenen Wunsch sein Vorstandsmandat, das bis zum 31. Mai 2024 läuft, nicht verlängert“ und scheide per Ende Dezember aus dem Agrana-Vorstand aus, wie der Konzern am Montagabend mitteilte. Nach fast drei Jahrzehnten als Agrana-Chef hatte Johann Marihart im Juni 2021 das Zepter an den deutschen Manager Mühleisen übergeben.

Der Aufsichtsrat hat nun Agrana-Finanzvorstand Stephan Büttner zum Firmenchef ab 1. Jänner 2024 bestellt. Weiters verlängerte das Kontrollgremium das Vorstandsmandat von Büttner, das am 31. Oktober 2024 ausläuft, bis 31. Oktober 2028. Neben seinen Agenden als CEO, Finanzvorstand und Chef der Geschäftssparte Frucht wird er für die Ressorts Strategie und Wirtschaftspolitik, Verkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Personal und Generalsekretariat zuständig sein. Büttner ist seit 2012 für die Firmengruppe tätig und seit 2014 Finanzvorstand.

Weiters hat der Aufsichtsrat per sofort Thomas Kölbl in den Agrana-Vorstand bestellt. Er wird für das Ressort Interne Revision verantwortlich sein und folgt auf Ingrid-Helen Arnold, die den Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern zum 4. Dezember 2023 verlassen hat.