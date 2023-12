Agrana gelingt Rückkehr in die Gewinnzone

Ergebnis. Das Frucht- und Zuckergeschäft der heimischen Agrana brummte im ersten Halbjahr.

Wien. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana ist im ersten Halbjahr 2023/24 aufgrund eines brummenden Frucht- und Zuckergeschäfts wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Konzerngewinn belief sich auf 64,3 Mio. Euro. In der Vorjahresperiode waren aufgrund von Abschreibungen in der Ukraine und Russland noch Verluste in Höhe von 17 Mio. Euro angefallen. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 1,96 Mrd. Euro, das operative Ergebnis (Ebit) kletterte von 11,1 auf 110,9 Mio. Euro.

Man habe sich „auf die neuen Marktdynamiken, vor allem bei Rohstoff- und Energiepreisen, gut eingestellt“, sagte Agrana-Chef Markus Mühleisen am Donnerstag. Besonders gut sei das Geschäft mit Fruchtzubereitungen für den Bereich Food Services (unter anderem Systemgastronomie, Hotellerie) sowie mit Fruchtsaftkonzentrat und mit Zucker für die Getränkeindustrie gelaufen. Das Betriebsergebnis im Frucht-Geschäftsbereich drehte von minus 60 Mio. Euro aufgrund von Abschreibungen auf Werke in der Ukraine und Russland auf nun 43,7 Mio. Euro im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023/24.

Das Betriebsergebnis im Zuckergeschäft kletterte von 14,4 auf 31 Mio. Euro. Der Zuckerpreis ist am Weltmarkt auf ein 13-Jahres-Hoch gestiegen. Aufgrund der Klimaveränderung und regulatorischen Eingriffen bei Pflanzenschutzmitteln erwartet Mühleisen keine Zucker-Überproduktion mehr und ein stabileres, höheres Preisniveau als in der Vergangenheit. (APA)