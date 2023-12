Auch wenn es draußen derzeit nicht ganz danach aussieht: Er herrscht Tauwetter. Jedenfalls zwischen ÖVP und SPÖ. Vor allem in Wien. Aber auch darüber hinaus.

Genosse Rot: Und? Auf Dauer schon nervig, die Grünen – oder?

Funktionär Schwarz: Ihr kennt das ja.

Genosse Rot: Und diese U-Ausschüsse. Eigentlich völlig unnötig.

Funktionär Schwarz: Völlig.

Genosse Rot: Und unter uns: So schlimm war der Kurz jetzt auch wieder nicht.

Funktionär Schwarz: Es kommt selten was Besseres nach.

Genosse Rot: Und dann kommt der Kickl.

Funktionär Schwarz: Schrecklich.

Genosse Rot: Ihr kennt das ja.

Funktionär Schwarz: Nie wieder ist jetzt.

Genosse Rot: Und so schlecht war das früher echt auch nicht.

Funktionär Schwarz: Eh nicht. Unsere Bauern waren zufrieden, eure Gewerkschafter . . .

Genosse Rot: Den Babler Andi müssten wir halt irgendwie wieder loswerden.

Funktionär Schwarz: Bei uns erledigt das die Wahl. (oli)

