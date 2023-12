Polizei ermittelt nach Brand in Wiener Geschäft wegen Brandstifung

Die Polizei geht nach dem Feuer in Floridsdorf von einer vorsätzlichen Tat aus. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt.

Die Polizei geht nach einem Großbrand bei einem Discounter in Wien-Floridsdorf am Montag von einer vorsätzlichen Tat aus. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Dienstagvormittag bekannt. Sachverständige seitens des Landeskriminalamtes sowie des Bundeskriminalamtes hätten bereits die Ermittlungen an Ort und Stelle aufgenommen. „Aufgrund des Ausschlussprinzips müssen wir von Brandstiftung ausgehen“, sagte Sprecherin Barbara Gass.

Die Feuerwehr war am Montag gegen 10.15 Uhr wegen eines Feuers in den Verkaufsräumen des Geschäftes alarmiert worden. Die Kunden des Discounters konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt. (APA)