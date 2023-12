Ein Plan B gegen Orbáns Ukraine-Veto

Falls Ungarn EU-Hilfen für die Ukraine blockiert, könnten die anderen 26 Staaten bilateral einspringen.

Brüssel. Kaum eine Woche ohne Brief aus Budapest nach Brüssel: Am Montag tat Ungarns Ministerpräsident, Viktor Orbán, in einem Schreiben an Charles Michel, den Präsidenten des Europäischen Rates, seine Fundamentalopposition gegen die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und 50 Milliarden Euro an Hilfszahlungen für die ukrainische Regierung kund. „Es ist klar, dass keine Einigkeit auf Grundlage des Vorschlags der Kommission erzielt werden kann“, schrieb Orbán bezüglich der Empfehlung der Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten, mit der Ukraine über deren eventuellen Beitritt zur EU zu verhandeln zu beginnen. Die Vorlage der Kommission für eine Aufstockung des Haushaltsrahmens der EU für die Jahre 2024 bis 2027 nannte er „unhaltbar, unausgewogen und unrealistisch“. Conclusio: „Ich ersuche Sie respektvoll, den Europäischen Rat nicht dazu einzuladen, im Dezember über diese Angelegenheiten zu entscheiden, weil der offenkundige Mangel an Konsens unausweichlich zu einem Scheitern führen würde.“