Blancpain und Swatch gehen tauchen

„Bioceramic Scuba Fifty Fathoms“ heißt die Hommage an eine Taucheruhrenlegende von Blancpain.

Was Omega mit der MoonSwatch höchst erfolgreich vorgemacht hat, wagt nun auch Blancpain: Die Schweizer Manufaktur bringt ihr Leadermodell als Swatch-Uhr heraus. Der Zeitpunkt hätte kein besserer sein können, denn die legendäre Taucheruhr „Fifty Fathoms“ feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. 1953 war sie als erste Taucheruhr im heutigen Sinne, also mit sicherer Tauchzeitanzeige, lanciert worden. Zu diesem Zweck hatte Blancpain eine beidseitig drehbare Lünette entwickelt, die gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert war, indem man sie vor dem Drehen herunterdrücken musste.

Auf jeden Rotor wird eine Meeresschnecke aus der Ordnung der Nacktkiemer aufgedruckt Beigestellt

Die neue „Bioceramic Scuba Fifty Fathoms“ besitzt dagegen – wie die aktuellen Taucheruhren von Blancpain – eine moderne, einseitig drehbare Lünette. Die Wasserdichtheit geben die Kooperationspartner mit 91 Metern an. Das entspricht der ursprünglichen Druckfestigkeit von 300 Fuß oder 50 Faden, auf Englisch „Fifty Fathoms“. Außerdem blieb die 1735 gegründete Manufaktur Blancpain sogar in Bezug auf die Kooperation mit Swatch ihrem Markenversprechen treu, noch nie Quarz­uhren gebaut zu haben und damit auch nicht ­anzufangen. Die Newcomer werden nämlich vom Swatch-Kaliber „Sistem51“ angetrieben, dem einzigen vollständig maschinell gefertigten Mechanik­kaliber der Welt, das heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert. Es besitzt nur eine einzige Schraube und insgesamt lediglich 51 Teile. Die Hemmung hat keinen Gangregler, sondern wird per Lasertechnologie eingestellt. Das Uhrwerk mit stolzen 90 Stunden Gangreserve besteht aus Neusilber und ist damit rostfrei. Es arbeitet in einem hermetisch abgedichteten Gehäuse, sodass weder Staub noch Feuchtigkeit die Präzision von –5 bis +15 Sekunden pro Tag beeinträchtigen können. Dank titanbasierter Nivachron-Spiralfeder ist das Automatikkaliber weitgehend immun gegen alltägliche Magnetfelder.

„Antarctic Ocean“. Diese Version besitzt den Feuchtigkeitssensor, der bei früheren „MIL-SPEC“-Modellen einen etwaigen Wassereinbruch anzeigte. Beigestellt

Eine Ikone, fünf Modelle

Aus der berühmten „Fifty Fathoms“ haben Blancpain und Swatch fünf Modelle entwickelt, die Vorbildern wie der „No Radiations“ mit entsprechendem antiradioaktiven Logo oder der „MIL-SPEC“ mit Feuchtigkeitssensor auf dem Zifferblatt folgen. Alle Uhren sind aus dem patentierten Material Bioceramic gefertigt, das zu zwei Dritteln aus Keramik und zu einem Drittel aus rizinusölbasiertem Biomaterial besteht. Jede Uhr trägt den Namen eines Weltmeeres: „Arctic Ocean“, „Pacific Ocean“, „Atlantic Ocean“, „Indian Ocean“ und „Antarctic Ocean“. Auf den Werkbrücken finden sich Digitaldrucke der jeweiligen Meere, und die transparenten Rotoren tragen Abbildungen von verschiedenen farbenprächtigen Schnecken, die im betreffenden Ozean vorkommen.

Als Ausdruck von Blancpains Engagement für die Erhaltung der Ozeane werden die Uhren an Nato-Armbändern aus recycelten Fischernetzen ­getragen. Alle Modelle kommen in einem speziellen Tauchkoffer. Sie sind nur in ausgewählten Swatch Stores erhältlich (Wien, Salzburg, Tirol), vor denen sich nach Lancierung am 9. September erwartungsgemäß lange Schlangen bildeten. Wie auch bei der „MoonSwatch“ sind die Modelle unlimitiert, der Kauf auf eine Uhr pro Person und Tag beschränkt. Der Preis beträgt 390 Euro.