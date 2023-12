Arbeitsmarktexperte: „Ohne Arbeit gehen Strukturen verloren“

Lukas Lehner: Es gibt eine Utopie, für die ich auch gewisse Sympathien habe, in der wir keine Erwerbsarbeit mehr brauchen. In der Menschen glücklich sind in ihrer Freizeit und sich verwirklichen können. Fakt ist aber, dass in der Welt, in der wir heute leben, für die allermeisten Menschen Arbeit eine sehr wichtige immaterielle, psychosoziale Bedeutung hat und weit über den Gelderwerb hinausgeht.