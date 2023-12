Zivilisten im Gazastreifen suchen verzweifelt Schutz

APA / AFP / Said Khatib

Flucht aus Chan Yunis: Wer konnte, hat die Stadt rechtzeitig verlassen. APA / AFP / Said Khatib

In der von Israels Armee eingekesselten Stadt Chan Yunis toben heftige Kämpfe. Die flüchtenden Menschen werden an die Küste gedrängt und in den äußersten Süden.

Auf der Landkarte ist der Gazastreifen in hunderte kleine, blau umrahmte Kästchen unterteilt. Jedes Kästchen trägt eine Nummer. Und mit Hilfe dieser Nummern wird der palästinensischen Zivilbevölkerung mitgeteilt, ob ihr Gebiet gerade sicher ist, oder ob die israelischen Streitkräfte Warnungen vor Kampfhandlungen herausgeben. Dann müssen die Menschen ihre Zone verlassen und den orangen Evakuierungspfeilen folgen.

Die Stadt Chan Yunis ist derzeit heftig umkämpft. Die israelische Armee hat die größte Stadt im Süden nach eigenen Angaben seit Dienstag eingekesselt und ist bis ins Zentrum vorgedrungen. Zudem flog Israel Luftangriffe. Augenzeugen berichteten, dass die Straßen der Stadt leer waren, nachdem die in der Stadt verbliebenen Menschen aufgefordert worden waren, in den Gebäuden zu bleiben, in denen sie sich gerade befinden.