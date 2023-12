Lokalkritik bei den Casolaro Bros: Die sommerliche Disco-Pizzeria

Die Casolaro Bros heizen mit ihrer Aperitivo-Bar seit Neuestem selbst im tiefsten Winter dem Landstraßer Fußvolk ein.

Es ist Winter, draußen fetzt der Schnee vom Himmel, aber hier in der Bar der Casolaro Bros herrscht eitle Wonne, Sonnenschein. Italienischer Nektar fließt in rauen Mengen und Knallorange in die Gläser und überhaupt schaut die Bar hinterm Tresen ein wenig so aus, als wäre sie von Aperol gesponsert worden. In der Erdbergstraße haben die vier neapolitanischen Geschwister Francesco, Nicola, Alessandro und Silvio Casolaro eine zweite Dependance eröffnet. Anders als im vierten Bezirk stehen nicht so sehr der Feinkosthandel und die Paninis im Vordergrund, stattdessen läuft der goldverflieste Pizzaofen auf Hochtouren und die Aperitivos gehen im Eiltempo über die Budel. Dazu gibt es laute Musik (spanischen bis italienischen Pop), sodass man sich beim Sprechen ganz automatisch annähert und die Kellner teilweise ins Singen ausbrechen. Das Ziegelgemäuer im Eckhaus bietet den Jungs auch reichlich Platz, sich auszutoben, selbst der lange Tresen im Zentrum windet sich einmal ums Eck, sodass der Hauptbereich mit Gästen auf hohen Barhockern gefüllt sein kann und im Nebenraum trotzdem noch genug Platz für eine Weihnachtsfeier bleibt.

Auf der Karte, die man zwar papiersparend, aber dafür mühselig über QR-Code und mit Werbung aufrufen muss, stehen gemischte Vorspeiseplatten (15,50 p. P.) mit italienischen Wurstspezialitäten, Käsesorten, eingelegten Artischocken und Gemüse und frittierte Happen wie eine herrliche Frittatina (3,50), also eine Krokette gefüllt mit Nudeln und Käse, oder die etwas fadere Crocchette di patate, gefüllt mit Kartoffel und Käse. Daraufhin bestellt, wer noch kann, Pizza: gefüllt, frittiert, mit Tomatensoße oder anderweitig belegt stehen zur Auswahl. Die Ripieno classico gefüllt mit Ricotta, Tomaten, Fior di Latte und Salami di Napoli (11,90) ist wuchtig bis erschlagend, wenn auch geschmacklich sehr gut, die Bologna-Pizza belegt mit Mortadella, Stracciatella, gehackten Pistazien und Zitronenzeste (13,50) schmeckt fruchtig-leiwand. Auch nicht zu vernachlässigen sind die Dolces! Am besten aber, man hält sich bei den Kohlenhydraten zurück, damit noch Elan zum Tanzen bleibt: Sonntags wird es DJ-Sets geben und überhaupt hält hier niemand lang die Füße still.

Casolaro Bros. Erdbergstraße 53, 1030 Wien, Mi.–Fr. 11.30-14.30, 17.30–0 Uhr, Sa. 12–0, So. 12–21 Uhr.