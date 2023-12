Was sich die Royal Family zu Weihnachten schenkt

Traditionellerweise nimmt die Royal Family am Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church auf dem Sandringham-Anwesen teil.

Traditionellerweise nimmt die Royal Family am Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Church auf dem Sandringham-Anwesen teil. Imago / Coverspot

Die Windsors sind für ihre originellen Geschenke bekannt, die den Beschenkten zum Schmunzeln bringen sollen.

Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Diese Frage stellen sich in der Vorweihnachtszeit viele Leute und ganz bestimmt auch die Mitglieder der britischen Royal Family.

Traditionellerweise versammelt sich die Royal Family am 24. Dezember in Sandringham, wo nach dem Nachmittagstee die Geschenke ausgepackt werden. Anders als in Großbritannien üblich, findet die Bescherung bereits am 24. Dezember statt, ein Wink auf ihre deutsche Abstammung.

Es wird das zweite Fest ohne die verstorbene Königin Elizabeth sein, die die Tradition einführte, weniger formelle Weihnachtsgeschenke zu schenken. Es ist bekannt, dass die Windsors eine Vorliebe für originelle Geschenke haben.

Kugelschreiber und Badematte

Prinz Harry hat auch in seiner Biografie „Reserve“ darüber geschrieben. Einmal habe Prinzessin Margaret, die Schwester von Königin Elizabeth, ihm einen Fisch-Kugelschreiber geschenkt. 2020 verpackte ihm Herzogin Meghan eine Weihnachtskugel mit dem Motiv der Monarchin. „Meg hatte es in einem lokalen Geschäft entdeckt und gedacht, es könnte mir gefallen. Es war haargenau Omas Gesicht. Ich habe es an einem Ast in Augenhöhe aufgehängt. Es hat mich glücklich gemacht, sie dort zu sehen“, schrieb er.

Außerdem wurde berichtet, dass Prinzessin Catherine ihm vor seiner Ehe mit Herzogin Meghan ein „Lass deine eigene Freundin wachsen“-Set geschenkt haben soll. Prinzessin Anne soll ihrem Bruder Charles einmal einen Toilettensitz aus Leder geschenkt haben und Prinzessin Diana ihrer Schwägerin Sarah Ferguson eine Badematte mit Leopardenmuster. (cg)

>>> „Town and Country“