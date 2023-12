Mit einem neuen Gesetzesentwurf will Rishi Sunak Bedenken des Obersten Gerichts gegen Migranten-Flüge nach Ruanda beseitigen. Doch der britische Premierminister Rishi Sunak gerät nun in seiner Partei unter Druck.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat seine Migrationspolitik gegen parteiinterne Kritik verteidigt. Seine Regierung habe die bisher „schärfste Gesetzgebung gegen illegale Migration“ beschlossen, sagte Sunak am Donnerstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Mit der nun geplanten Gesetzgebung würden alle Gründe blockiert, die Flüge von Migranten nach Ruanda bisher verhindert hätten.

Die britische Regierung will Asylsuchende, die irregulär ins Land einreisen, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft umgehend nach Ruanda abschieben. Sie sollen dort um Asyl bitten, eine Rückkehr nach Großbritannien ist ihnen verwehrt.

Das Oberste Gericht in London hatte das Vorhaben auch mit Verweis auf rechtsstaatliche Defizite in Ruanda gestoppt. Mit einem neuen Gesetz will die Regierung die Bedenken umgehen. Das ostafrikanische Land soll zum sicheren Drittstaat erklärt werden. Sunak will auch ein britisches Menschenrechtsgesetz für nicht anwendbar erklären.

Hardlinern gehen Pläne nicht weit genug

„Wir werden Flüge in die Luft bekommen“, sagte Sunak. Er drohte indirekt damit, im Zweifel aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszusteigen. „Ich werde nicht zulassen, dass ein ausländisches Gericht diese Flüge blockiert“, sagte Sunak. Wenn das Gericht in Straßburg sich einmische, werde er das Nötige tun, um diese Flüge zu ermöglichen.

Einigen Hardlinern seiner Konservativen Partei gehen die Pläne nicht weit genug. Ex-Innenministerin Suella Braverman spricht sich etwa für einen Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aus, um Klagen vor internationalen Gerichten zu verhindern. Am Mittwoch war auch der für Migration zuständige Staatsminister Robert Jenrick zurückgetreten, der eigentlich als Vertrauter Sunaks gilt. Sunak argumentierte dagegen, wäre die Regierung noch weiter gegangen, hätte das die ganze Abmachung mit Ruanda gefährdet. (APA)