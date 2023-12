„Peach Fuzz“ ist Pantones Farbe des Jahres 2024

Ein warmer Farbton ist heuer wieder an der Reihe.

Es ist ein fruchtiger Farbton, der uns nähren soll. „Peach Fuzz“, ein heller Pfirsichton, ist die Farbe des Jahres.

Jedes Jahr kürt Pantone eine Farbe des Jahres. Am Donnerstag wurde die fürs kommende Jahr benannt: „Peach Fuzz“. Den Farbton beschreibt das Institut in einer Pressemitteilung als „sanft“, „samtig“, „zeitgenössisch“ und „pflegend“. Er ist zurückhaltend, warm und trotzdem frisch.

„Wir erleben in unserem Leben viele Turbulenzen und brauchen eine Farbe, die uns nährt“, sagt Pantone-Farbspezialistin Leatrice Eisman gegenüber „CNN“, deshalb der fruchtige Ton.

Auf Laufstegen und Teppichen

Schon im Frühjahr 2024 waren Pfirsichtöne fester Bestandteil unterschiedlichster Modekollektionen. In Mailand zeigten etwa Gucci, Jil Sander und Sportmax Looks im Ton, für die Oscar-Nacht schlüpfte Dwayne „The Rock“ Johnson in ein pfirsichfarbenes Sakko.

„The Rock“ in „Peach Fuzz“ bei den Oscars 2023. AUDE GUERRUCCI/REUTERS

Ausgewählt werden die Farben alljährlich von Trendprognostikerinnen und -prognostikern. Sie reisen um die Welt, um Mode und Design genauestens zu beobachten, um anschließend vorherzusagen, was als nächstes kommt. Heuer jährt sich die Wahl der Farbe des Jahres zum 25. Mal. (red.)