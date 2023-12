Eule in Oberösterreich aus Kamin gerettet

Der Vogel stürzte in den Ofen und steckte dann dort fest. Die Feuerwehr Winkl befreit das Tier und ließ es im Garten frei.

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Winkl am Sonntag im oberösterreichischen Lambrechten (Bezirk Ried) zu absolvieren. Eine Eule war in einem Haus in den Kamin gefallen und saß fest. Die Einsatzkräfte konnten das Tier unversehrt befreien.

Die Eule hatte sich offenbar am Dach auf die Kaminöffnung gesetzt und war hineingefallen. Glücklicherweise brannte dort kein Feuer. Die Bewohner bemerkten das nachtaktive Tier, als es durch das Kaminfenster im Wohnzimmer hinausblickte. Sie riefen daraufhin die Feuerwehr.

Mit Tuch befreit

Mittels eines Tuches zogen die sechs Einsatzkräfte den Vogel aus dem Kamin heraus. Im Garten entließen sie ihn dann in die Freiheit. Die Eule dürfte unversehrt geblieben sein.

Immer wieder wird die Feuerwehr zu skurrilen Tierrettungen gerufen. Im September musste etwa in Tirol eine entlaufenen Kuh aus einem Bach gerettet werden. (schev)