Die Ukraine und das katastrophale „Jahr des Sieges“

Archivbild: Ein Ukrainer in einem Schützengraben im Raum Bachmut. APA / AFP / Aris Messinis

Die Ukraine steht vor dem schwierigsten Moment in diesem Krieg. Russland ist im Vorteil. Aber noch ist nichts verloren. Wenn der Westen die strategische Geduld bewahrt.

Die Bilder aus dem Kreml schmerzen. Sie zeigen Wladimir Putin mit einem Glas Schaumwein in der Hand und einem zufriedenen Ausdruck im Gesicht. Der Präsident prahlt damit, dass Russland seine Waffenproduktion um ein Vielfaches gesteigert habe, die Ressourcen der Ukrainer aber „schwinden“. Selbst wenn man die übliche Kreml-Propaganda abzieht und bei dieser Inszenierung auch einpreist, dass Russland ein paar Monate vor einer abgekarteten Wahl steht, so muss man doch einräumen: Putin hat in diesem Krieg schon schlechtere Tage erlebt.