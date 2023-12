Warum Vögel ständig singen (müssen)

Männliche Singvögel müssen laufend ihr Stimmorgan trainieren, um den Weibchen zu gefallen.

Die Vögel fehlen uns. Wir sehnen uns nach den ersten Frühlingstagen, wenn sie wieder jeden Morgen ihre Stimmen erheben. Im Chor, wie nach einem unsichtbaren Einsatz, alle von einer Art gemeinsam. Das hat den Ornithologen seit jeher Rätsel aufgegeben, weil ihre üblichen Erklärungen nicht dazu passen. Wie sollen Männchen um Weibchen wetteifern, wenn sich das einzelne Tier gar nicht heraushören lässt, weil seine Laute im vielstimmigen Gesang untergehen? Offenbar verteidigen sie im Ensemble auch kein Revier und warnen nicht vor Fressfeinden. Man vermutet deshalb, der Chorgesang stärke die soziale Bindung in der Gruppe. Aber warum singen dann auch einzelne Vögel im Käfig, isoliert in der Gefangenschaft? Oder in Freiheit unter extrem harschen Bedingungen?