Cellistin Julia Hagen erhält Schweizer Young Artist Award

Der Preis ist mit 75.000 Franken dotiert und beinhaltet einen Auftritt mit den Wiener Philharmonikern.

Die österreichische Cellistin Julia Hagen erhält den Credit Suisse Young Artist Award 2024. Der Preis ist mit 75.000 Franken (rund 79.100 Euro) dotiert und beinhaltet ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern im Rahmen des Sommer-Festivals in Luzern, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die Musikerin wurde 1995 in Salzburg geboren und begann im Alter von fünf Jahren Violoncello zu spielen.

Hagen studierte zunächst bei Enrico Bronzi in Salzburg, Reinhard Latzko sowie Heinrich Schiff in Wien und schließlich bei Jens Peter Maintz an der Universität der Künste in Berlin und Wolfgang Emanuel Schmidt an der Kronberg Academy. Sie trat mit renommierten europäischen Orchestern auf und spielte als Kammermusikerin bereits u.a. mit Igor Levit und Renaud Capuçon bei der Schubertiade Schwarzenberg, in der Londoner Wigmore Hall und im Wiener Musikverein.

Der Credit Suisse Young Artist Award ist eine Initiative von Lucerne Festival, den Wiener Philharmonikern, der Gesellschaft für Musikfreunde Wien sowie der Credit Suisse Foundation. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. (APA)