Zwei Parlamentarier der Regierungspartei in Litauen warnen im „Presse“-Gespräch eindringlich vor einem Einfrieren des Konflikts in der Ukraine.

An der Ostflanke der Nato, in den baltischen Staaten, wächst wieder die Sorge vor einem möglichen konventionellen Angriff Russlands. Sollte der Konflikt in der Ukraine eingefroren oder zugunsten Putins entschieden werden, hätte die Nato nur „fünf bis sieben Jahre“ Zeit, um sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. So lang würde es nämlich dauern, bis sich Russlands Streitkräfte vom Krieg in der Ukraine ausreichend erholt hätten, um im Osten Europas einen neuen Krieg zu starten. Das Zeitfenster nannten zwei führende Parlamentarier Litauens in Gesprächen mit der „Presse“, Žygimantas Pavilionis, der Chef des außenpolitischen Ausschusses, und Laurynas Kasčiūnas, der führende Sicherheitspolitiker im Parlament. Beide gehören der regierenden christdemokratischen Vaterlandspartei an.