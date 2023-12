Videospiele-Messe E3 ist endgültig tot

Sie war der Fixstern am Messe-Firmament, wenn auch an Besucherzahlen kleiner als die Gamescom in Köln. Doch die Pandemie und die Alleingänge der Spielehersteller waren der Todesstoß.

Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, war von 1995 bis 2019 ein mehrtägiges Super-Event. Die Unterhaltungsbranche feierte sich selbst und ihre neuesten Spiele. Entwickler, Publisher, Medien und Videospiel-Fans fieberten der Messe in Los Angeles jahrelang entgegen. Zurecht, denn auf der E3 war lange Zeit alles was Rang und Namen hatte in der Branche. Doch nun gehört die Spielemesse endgültig der Vergangenheit an. Die Versuche, die Messe nach der Pandemie wiederzubeleben, scheiterten. Auch, weil Spielestudios auf Apples Pfaden wandern.

Apple scheut seit jeher den Auftritt auf den großen Messen. Der iPhone-Konzern schätzt die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner geladenen Gäste. Auf einer mehrtägigen Konferenz ist es schwierig, denn auch andere Hersteller locken mit spannenden Neuheiten. Mit der Pandemie lernten Publisher eigene Events aus eben diesem Grund sehr zu schätzen. Die Gefahr in den vielen Neuheiten der E3 unterzugehen, war gering. Als Folge gab die US-Branchenorganisation ESA (Entertainment Software Association) als Veranstalter am Dienstag das Aus der E3 bekannt.

Die letzte E3 fand 2019 statt, bevor die Corona-Pandemie große öffentliche Veranstaltungen lahmlegte. Schon da war die Zukunft aber ungewiss: Denn der Playstation-Anbieter Sony hatte die E3 mit dem Abschied von der Messe 2018 stark geschwächt. In der Pandemie machten die Spielefirmen gute Erfahrungen mit Online-Präsentationen und hielten auch weiter daran fest. (stein)