Erstes Pflegezentrum für chronisch kranke Kinder in Wien eröffnet

Es befindet sich im Haus der Barmherzigkeit in Ottakring. Das Zentrum hat Platz für 14 Kinder und Jugendliche.

Das österreichweit erste stationäre Pflegezentrum für chronisch kranke Kinder und Jugendliche ist am Mittwoch in Wien eröffnet worden. Der neu geschaffene Wohnbereich „Fridolina“ im Haus der Barmherzigkeit in Ottakring biete Plätze für 14 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren. Das Angebot reiche von langfristiger Pflege rund um die Uhr über Kurzaufenthalte bis hin zur Hospizbetreuung, hieß es in einer Aussendung.

Das Projekt helfe betroffenen Familien unter die Arme zu greifen und die Lebensqualität von jungen chronisch kranken Patientinnen und Patienten zu verbessern, erklärte Christoph Gisinger, Institutsdirektor beim Haus der Barmherzigkeit. Bisher gab es für betroffene Kinder nur die Möglichkeit, trotz abgeschlossener Akutbehandlung weiter auf Krankenhausstationen oder zu Hause gepflegt zu werden. Das durch den Fonds Soziales Wien (FSW) geförderte Kinderpflegedomizil wurde vom Haus der Barmherzigkeit in Kooperation mit dem ambulanten Kinderhospiz und Kinderpalliativteam Momo umgesetzt.

Förderung der Selbstständigkeit

„Wir sind in den vergangenen Jahren immer wieder vor der Frage gestanden, wo wir Kinder mit komplexen Erkrankungen am besten versorgen und betreuen können“, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Die stellvertretende FSW-Geschäftsführerin Monika Badilla sprach von einer Versorgungslücke, die nun geschlossen werde. Wien setze damit neue Maßstäbe in der Versorgung von Kindern und nehme eine Vorreiterrolle ein, wurde betont.

Neben der Betreuung der Kinder und Jugendlichen steht die Förderung ihrer Selbstständigkeit im Vordergrund. Dafür arbeitet ein Team aus Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und pädagogischem Fachpersonal zusammen. (APA)