Argentinien: Ultraliberaler Präsident Milei wirft die Motorsäge an

Der neue ultraliberale Präsident Javier Milei präsentierte ein scharfes Sparprogramm, um Inflation und Schulden zu bekämpfen. Er halbiert die Anzahl der Ministerien und wertet den Peso ab.

Buenos Aires. Drei Tage nach ihrer Amtsübernahme hat Argentiniens neue Regierung ein radikales Sparpaket präsentiert, das den Haushalt im kommenden Jahr ausgleichen soll. In einer aufgezeichneten Video-Botschaft präsentierte Finanzminister Luis Caputo am Dienstagabend zehn Maßnahmen, die am Mittwochmorgen durch weitere Ankündigungen der Zentralbank ergänzt wurden.

„Defizitsucht stoppen“