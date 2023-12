Tägliche Bewegungseinheit an Schulen soll ausgeweitet werden

Derzeit sind österreichweit 324 Bildungseinrichtungen an der Initiative beteiligt, 37.222 zusätzliche Bewegungseinheiten wurden absolviert – und ab kommendem Schul- und Kindergartenjahr sollen es noch mehr werden.

Die im Schuljahr 2022/23 in zehn Modellregionen gestartete „Tägliche Bewegungseinheit“ an Schulen und Kindergärten soll weiter ausgeweitet werden. Das sehen die Planungen der zuständigen Ministerien für Sport und Bildung nach der erfolgten Evaluierung der absolvierten Testphase mit demnach vielen positiven Rückmeldungen vor, wie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz verkündet wurde.

Das Erweiterungskonzept sieht ab 2024/25 zusätzliche Budgetmittel und Anreizmodelle für die Bundesländer zur schnelleren Ausrollung der Bewegungseinheiten vor. Derzeit sind österreichweit 324 Bildungseinrichtungen an der Initiative beteiligt. Anfängliche Probleme um Stundenpläne und Turnsaalbelegungen seien mittlerweile kein Thema mehr, wurde betont.

37.222 zusätzliche Bewegungseinheiten für Kinder und Jugendliche und große Zufriedenheit bei Kindern und Eltern: Die Tägliche Bewegungseinheit sei gekommen, sagte Sport-Austria-Chef Hans Niessl, um zu bleiben – und wird ab 2024/25 schrittweise erweitert zu werden. Die „Gesundheit Österreich GmbH“ empfiehlt die „schrittweise Ausrollung“. Durch die Verdoppelung der Budgetmittel und die Verschmelzung der Täglichen Bewegungseinheit mit dem Erfolgsprogramm „Kinder gesund bewegen 2.0“ (KiGeBe) stehen deshalb ab dem kommenden Schul- und Kindergartenjahr 16,48 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung. Ziel ist, die Tägliche Bewegungseinheit von den bisherigen Umsetzungsregionen schrittweise auf das gesamte jeweilige Bundesland auszuweiten.

Wurden bisher über die Pilotregionen bundesweit 2,2 Prozent aller Pflichtschul- und Kindergartenkinder erreicht, steigt die Abdeckung der Zielgruppe durch den ersten Ausrollungsschritt auf rund acht Prozent an. Die künftige, ebenfalls empfohlene Kombination mit „Kinder gesund Bewegen“ ermöglicht ein noch effizienteres, flexibleres und attraktiveres Angebot – auch durch eine Intensivierung der Vereinskooperationen in Säule 3 (Bewegungsvielfalt), die für Multiplikatoreffekte sorgen soll: mehr Zulauf zu den Sportvereinen, mehr Talente für den österreichischen Sport, mehr Bewegungszeit für Kinder und Jugendliche auch in der Freizeit.