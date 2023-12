Bremst Geldmangel Deutschlands Energiewende?

Corona-Gelder dürfen nun doch nicht für den Klimaschutz verwendet werden. Ökonom Martin Hochstein verweist auf weitere Finanzierungsquellen – und sieht Chancen für Anleger.

Wien. Die Energiewende wird in Deutschland kräftig vorangetrieben. Unterstützt werden soll sie auch vom Klima- und Transformationsfonds (KTF) des deutschen Bundes. In den Jahren 2024 bis 2027 ist dafür ein Budget in Höhe von rund 211 Milliarden Euro vorgesehen, das zunehmend aus den Erlösen des Emissionshandels finanziert werden soll. Daran beteiligen sich jene Unternehmen, die zu viel CO 2 ausstoßen und zum Ausgleich dafür CO 2 -Zertifikate kaufen müssen.

Weitere 60 Milliarden Euro hätten aus dem ehemaligen Corona-Hilfsfonds in den KTF umgeleitet werden sollen. Doch diesem Vorhaben machte das Bundesverfassungsgericht vor wenigen Wochen einen Strich durch die Rechnung, die Umwidmung wurde für verfassungswidrig erklärt. Erste Konsequenzen wurden bereits gezogen: So hat das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Bundeszuschüsse, die aus dem KTF finanziert werden sollten, vorerst gestrichen.