EU bereit für Beitrittsgespräche mit Ukraine

Gutes Zureden in Brüssel: Viktor Orbán (l.) ließ die Argumente von Kyriakos Mitsotakis und Emmanuel Macron (r.) bis zuletzt an sich abperlen. Reuters

Die 27 EU-Chefs spielen im Angesicht der russischen Vernichtungsdrohungen gegen die Ukraine auf Zeit.

Brüssel. Letztlich bedurfte es eines protokollarischen Kniffs, um der EU eine weltpolitische Blamage zu ersparen: als die 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend über die Frage abstimmten, ob die EU mit der Ukraine (und Moldau) Beitrittsverhandlungen beginnen soll, verließ Ungarns Ministerpräsident, Viktor Orbán, den Sitzungssaal. Er hatte dies seit Tagen vehement abgelehnt und mit seinem Veto gedroht. Doch mit seiner physischen Abwesenheit während der Abstimmung war der Weg frei. „Ministerpräsident Orbán war auf vorab vereinbarte und konstruktive Weise kurzfristig nicht im Raum anwesend“, formulierte dies eine mit den Vorgängen während der Sitzung vertraute Person. Laut der „Deutschen Welle“ war dieser Trick eine Idee des deutschen Bundeskanzlers, Olaf Scholz.

Die EU hat damit ihr Gesicht bewahrt – vor allem gegenüber dem ukrainischen Volk, das einen besonders grausamen zweiten Kriegswinter unter verschärften russischen Bombardements zu befürchten hat. „Verraten Sie nicht das Volk und seinen Glauben an Europa“, hatte der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, während der Verhandlungen in Brüssel per Videoschalte an die 27 EU-Chefs appelliert. „Wenn niemand an Europa glaubt, was wird dann die Europäische Union am Leben erhalten?“ Als die Entscheidung in Brüssel bekannt wurde, war er sichtlich erleichtert: „Das ist ein Sieg für die Ukraine. Ein Sieg für ganz Europa. Ein Sieg der motiviert, inspiriert, und stärkt.“

Ein symbolischer Sieg

Vorerst jedoch ist das ein rein symbolischer Sieg. Denn beharrlich schwiegen sämtliche Gipfelteilnehmer und ihre Mitarbeiterstäbe zur Schlüsselfrage: wann genau sollen diese Beitrittsverhandlungen beginnen? Die Europäische Kommission hatte am 8. November in ihrer diesbezüglichen Empfehlung den Zusatz beigefügt, dass für die genaue Definition des Verhandlungsrahmens die Ukraine erst sieben Reformen umsetzen müsse. Da geht es um den Schutz der Minderheitenrechte über die Eindämmung des politischen Einflusses der Oligarchen bis zu wirksameren Maßnahmen gegen Korruption. Als Frist für die Bewertung dessen, ob die Ukraine diese Zusagen erfüllt hat, nannte die Kommission Ende März.

Orbán behält Veto-Karte in der Hand

Verhandeln ja, aber worüber genau, darüber reden wir später: Diese sprachliche Gymnastik macht es der Union nun möglich, noch mehrere Monate Zeit für eine Entscheidung zu gewinnen. Ende März? Nach der Europawahl, die am 9, Juni stattfindet? Oder überhaupt erst Dezember 2024 als Datum für die Einberufung der zwischenstaatlichen Konferenz zur formalen Eröffnung der Beitrittsverhandlungen, wie es am Donnerstag auf dem Gipfel kursierte? „Ein Bericht wird im März vorgelegt. Und darauf basierend werden wir unsere Entscheidung treffen“, sagte Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates.

Insofern kann der kremltreue und der Ukraine in tiefer Abneigung verbundene ungarische Regierungschef weiterhin nach Gutdünken bestimmen, wann sich das Türchen für die Ukraine und Moldau öffnet, und wie schnell sie nach dessen Durchschreiten ein Kapitel an EU-Vorschriften nach dem anderen abhaken dürfen. Denn auch wenn es in der allgemeinen Brüsseler Erleichterung am Donnerstagabend unterging: für den Abschluss jedes Verhandlungskapitels mit Beitrittskandidaten bedarf es die Einstimmigkeit aller 27.

Orbáns Reaktion auf den Beschluss in seiner geplanten Sitzungsabwesenheit darf insofern als Drohung verstanden werden: „Es ist eine komplett sinnlose, irrationale und inkorrekte Entscheidung, mit der Ukraine unter diesen Bedingungen Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Ungarn hat seine Position nicht geändert.“ Und er ließ erkennen, dass er auf einen politischen Richtungswechsel in Europa hofft – der dann weniger ukrainefreundlich ist: „Wir haben nächstes Jahr die Europawahl. Warum sollen wir nicht demokratisch handeln und auf eine neue Führung ­warten?“

Im Windschatten dieser Entscheidung erhielt zudem Georgien den Status des Beitrittskandidaten, und Bosnien-Herzegowina das Versprechen, dass Beitrittsverhandlungen beginnen würden, sobald das Land eine Reihe an lange verschleppten Reformen durchführt.

Österreich blockiert EU-Sanktionen

Offen blieb vorerst, in welcher Form die EU ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine fortsetzen wird. Die Ukraine kann zwar mit 50 Milliarden Euro von den EU-Mitgliedstaaten bis einschließlich 2027 rechnen – aber außerhalb des Unionsbudgets, basierend auf bilateralen Garantien von zumindest 26 Mitgliedstaaten. „Wenn wir mehr Geld geben wollen und langfristiger, dann muss es außerhalb des Budgets sein. Und wir unterstützen das“, sagte Orbán.

Für Verstimmung sorgte am Rande des Gipfels Österreichs Blockade des zwölften EU-Sanktionspakets gegen Russland. Das ist seit Tagen fertig und beschlussreif. Doch die Bundesregierung hat sich einen Prüfvorbehalt ausbedungen. Der Grund: sie will, dass zuerst die Raiffeisen Bank International von der Liste der „Sponsoren des Krieges“ gestrichen wird, mit der die ukrainische Regierung westliche Unternehmen, die weiterhin in Russland Geschäfte treiben, öffentlich anprangert.